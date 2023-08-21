Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, принял участие в очередном приёме граждан

На приёмах жители региона зачастую делятся своими проблемами, но некоторые выступают с интересными предложениями. Например, Виктория Пиксендеева пришла на встречу с председателем Мурманской областной Думы с инициативой о предоставлении отсрочки от военной службы тем ребятам, которые окончили колледж и решили продолжить обучение в вузе по высоко востребованным специальностям.

Отмена комиссии банков на оплату ЖКХ для пенсионеров, ремонт подъезда и дворовой территории. С такими и не только темами обратились мурманчане к власти на очередном приёме граждан в региональной общественной приёмной.

На приёмах жители региона зачастую делятся своими проблемами, но некоторые выступают с интересными предложениями. Например, Виктория Пиксендеева пришла на встречу с председателем Мурманской областной Думы с инициативой о предоставлении отсрочки от военной службы тем ребятам, которые окончили колледж и решили продолжить обучение в вузе по высоко востребованным специальностям.

Виктория Пиксендеева, директор арктического кадрового центра Мурманского арктического университета: «Каждый год мы сталкиваемся с ситуацией, когда выпускники колледжа не могут получить высшее образование и продолжить свою профессиональную деятельность, потому что существует необходимость службы в армии. Мы вышли с инициативой изменения нижней границы призывного возраста для ребят, которые продолжают своё обучение в вузах страны по специальностям IT и по инженерно-техническим специальностям».

Такие предложения берутся в работу, но сроки реализации могут затянуться.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, что айти-специалисты крайне востребованы как в наших гражданских организациях, в учебных, на предприятиях, даже в Министерстве обороны. Видим какое большое внимание айти-специалистам. Я думаю, что это хорошее предложение. Попытаемся проработать его на законодательном поле, чтобы постараться реализовать с помощью коллег Парламентской Ассоциации Северо-Запада и депутатов Государственной Думы».

Приоритетной задачей остаётся взаимодействие с участниками спецоперации и их семьями. Одно такое обращение решилось оперативно. Мама ребёнка участника специальной военной операции попросила о содействии в переводе сына в новую школу в связи с переездом по месту прописки.

- Предварительно ваш вопрос уже проработали… Будет зачислен в данное учреждение.

Вопросы, обращения, инициативы рассматриваются на регулярной основе. Каждому пытаются помочь.7 граждан на прошлой встрече и 5 на этой уже получили удовлетворительный результат.