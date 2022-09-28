День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.22 12:00
Сергей Колбушков и Алексей Кузьмин: о медиапроекте «Будь добрее»
Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» выходит в рамках медиапроекта ИА «СеверПост» «Будь добрее», который посвящён вопросам профилактики насилия в семье. Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
Нам всем хочется верить, что семья - это то место, где тебя всегда поддержат и защитят, что это твоя крепость. К сожалению, так бывает не всегда...
Насилие в семье. Как часто такие преступления происходят в Заполярье? Кто обычно становится жертвой? И как их предотвратить? Об этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Сергеем Колбушковым, начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области, и Алексеем Кузьминым, председателем общественного Совета при УМВД России по Мурманской области.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
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Д.О. Вернер
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