Сергей Колбушков и Алексей Кузьмин: о медиапроекте «Будь добрее»

Сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» выходит в рамках медиапроекта ИА «СеверПост» «Будь добрее», который посвящён вопросам профилактики насилия в семье. Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Нам всем хочется верить, что семья - это то место, где тебя всегда поддержат и защитят, что это твоя крепость. К сожалению, так бывает не всегда...

Насилие в семье. Как часто такие преступления происходят в Заполярье? Кто обычно становится жертвой? И как их предотвратить? Об этом сегодня идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Сергеем Колбушковым, начальником отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области, и Алексеем Кузьминым, председателем общественного Совета при УМВД России по Мурманской области.