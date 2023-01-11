Сергей Колбушков: о дистанционном мошенничестве - обман или злоупотребление доверием

«Пенсионерка перевела мошенникам миллион рублей», «Северянин думал, что общается с сотрудником банка, и лишился всех накоплений» - подобные сообщения нередко появляются в полицейских сводках.

Журналисты и сотрудники УМВД России по Мурманской области с завидной регулярностью рассказывают о дистанционных преступлениях, стражи порядка постоянно проводят беседы с гражданами, специалисты банков говорят об этом на лекциях в учебных учреждениях... Но всё равно то и дело преступникам удаётся обмануть очередного доверчивого человека.

Почему? Как быть, чтобы не лишиться своих денег? Можно ли вернуть деньги? И становится ли таких преступлений меньше в нашем регионе? На эти вопросы нам отвечает в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской области Сергей Колбушков.