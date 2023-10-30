Сергей Корж, почему кроссфит — это больше, чем фитнес

Кроссфит – молодое направление в спорте, но всё больше и больше спортсменов начинают сегодня свои тренировки по этой методике.

Правда ли, что кроссфит - это занятие для сумасшедших или это просто новомодный способ похудеть? Возможно, что это альтернатива «качалке»? Кто может заниматься этим видом спорта и с чего начать?

На эти вопросы и не только в День тренера, который отмечается сегодня, 30 октября, в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Сергей Корж, тренер по кроссфиту.