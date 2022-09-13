Сергей Ковалёв и Илья Коробицын: успешно пройти реалити-шоу «Защитники»

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергей Ковалёв, педагог-организатор отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», и Илья Коробицын, победитель всероссийского реалити-шоу «Защитники», рассказывают о том, как проходил отбор на шоу «Защитники», как шла подготовка и какие испытания участникам шоу пришлось выдержать.

Сообщение о том, что ученик мурманской гимназии №1 Илья Коробицын стал победителем реалити-шоу «Защитники», в мае этого года облетело все региональные СМИ. Отметим, что это было первое патриотическое реалити-шоу, организаторами которого стали Российское движение школьников и движение «Юнармия». 16 подростков из разных регионов России проходили испытания на выносливость, командную работу, лидерские качества, демонстрировали навыки выживания в сложных условиях.

В числе самых стойких и выносливых оказался школьник из Мурманска – ученик 11 класса мурманской гимназии №1 Илья Коробицын. Он в паре с Александрой Царевой из Саранска стал лучшим.

Кроме того, Илья стал ведущим Всероссийского Открытого урока «9 мая: Победа народа», который транслировали в соцсети «ВК». В роли ведущего он рассказал о детях войны, о подвигах, которые совершали люди в тылу и на фронте.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Сергей Ковалёв, педагог-организатор отдела гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», и Илья Коробицын, победитель всероссийского реалити-шоу «Защитники», рассказывают о том, как проходил отбор на шоу «Защитники», как шла подготовка и какие испытания участникам шоу пришлось выдержать.