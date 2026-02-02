Сергей Кулаков и Никита Симагин: «Полярная звезда» - надёжный ориентир для одарённых детей

Ваш ребёнок рисует целыми днями? Или, может быть, не выпускает из рук музыкальный инструмент? А вы задумывались над тем, где в Мурманской области можно поддержать такой интерес ребёнка и, чтобы его не просто развивали, а по-настоящему взращивали?

У нас в регионе для этого есть своя «Полярная звезда» — Центр выявления и поддержки одарённых детей. Здесь проходят уникальные профильные смены по искусству, где ребятам помогают найти свой голос в творчестве, представить свои работы публике на выставках и концертах.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сергей Кулаков, директор ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», и Никита Симагин, заведующий сектором по направлению «Искусство» Центра «Полярная звезда», рассказывают о том, как попасть в число счастливчиков, что происходит на этих сменах и кто там преподает. И главное , как это может изменить будущее вашего ребёнка