Сергей Кулаков и Оксана Бережняк: «Лапландии» - 40!

Мурманский областной центр образования «Лапландия» сегодня знают не только в Мурманске, но и за его пределами. Здание, напоминающее своими очертаниями корабль, стало одним из символов Мурманска ещё во времена Советского Союза. 6 ноября бывшему Дворцу пионеров, а ныне самому известному инновационному центру дополнительного образования региона исполняется 40 лет.