День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.25 12:00
Сергей Кулаков и Оксана Бережняк: «Лапландии» - 40!
Мурманский областной центр образования «Лапландия» сегодня знают не только в Мурманске, но и за его пределами. Здание, напоминающее своими очертаниями корабль, стало одним из символов Мурманска ещё во времена Советского Союза. 6 ноября бывшему Дворцу пионеров, а ныне самому известному инновационному центру дополнительного образования региона исполняется 40 лет.
В преддверии юбилея в «Лапландии» царит особая атмосфера. Например, его воспитанники с энтузиазмом готовятся к конкурсу творческих работ «Моя «Лапландия».
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сергей Валентинович Кулаков, директор Мурманского областного центра образования «Лапландия», и Оксана Анатольевна Бережняк, заместитель директора по инновационной деятельности, руководитель Регионального модельного центра Мурманской области, рассказывают о том, как развивалась и крепла «Лапландия», которая в этом году отмечает 40 лет, о том, чем сегодня гордится учреждение и какие планы строит на будущее.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Россияне одобряют целевую ипотеку для врачей и учителей-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на неудовлетворительное состояние подвала дома-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты