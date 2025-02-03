Сергей Миронов предложил переименовать Северный Ледовитый в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова

Больше всего возмущений политик выразил именно в отношении Земли Франца-Иосифа, которая названа в честь австрийского императора. Не понравился Миронову и Шпицберген, по его словам, архипелаг следует назвать Поморскими островами.

«Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере. Прежде всего, обратить внимание на Арктику. Это жизненно важный для нас макрорегион, который издревле осваивали наши предки, и приоритет России здесь должен проявляться во всем, включая географические названия», - написал на своей странице в телеграм-канале руководитель фракции партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе.

Больше всего возмущений политик выразил именно в отношении Земли Франца-Иосифа, которая названа в честь австрийского императора. Не понравился Миронову и Шпицберген, по его словам, архипелаг следует назвать Поморскими островами.