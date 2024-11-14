Сергей Мякишев: Год семьи - предварительные итоги новых мер соцподдержки

Viktor Pavlov Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред Комментарий к новости: Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря

Кирилл Брагин На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним Комментарий к новости: Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения