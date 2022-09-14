Сергей Мякишев: о медиапроекте «Важный вопрос», или О мерах социальной поддержки в Заполярье

В социальной сети «ВКонтакте» активно работает площадка «Важный вопрос». Она была создана для того, чтобы помочь гражданам найти ответы на вопросы о происходящих сегодня переменах. Словами профильных экспертов и из первых рук. Логично и без паники. По делу.

Организаторы площадки спрашивают экспертов о том, что и сами хотели бы узнать: о новых законах, о том, что происходит в экономике, о социальной поддержке и возможностях для граждан. И транслируют их ответы.

«Мы — команда, которой не все равно, как чувствуют себя люди вокруг нас. Чтобы продолжать жить, не совершая необдуманных поступков и не попадаясь на уловки мошенников, важно владеть точной информацией», - сообщают они на vk.com/v_vopros.

У ведущих программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» тоже накопились вопросы по законодательству о многодетных семьях, молодых мамочек, семья или одиноким людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, по инвалидам, людям старшего поколения... В последние годы в нашем регионе для них делается очень многое, а вот о том, на что представители вышеперечисленных категорий северян могут рассчитывать, идёт разговор в рамках нового выпуска программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с её гостем – Сергеем Мякишевым, министром труда и социального развития Мурманской области.

А ещё будет затронута тема о том, как современные электронные сервисы упростили получение различных видов соцподдержки.