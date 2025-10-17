Сергей Мякишев: о проекте «На Севере - малыш»

В Мурманской области работает масштабный проект «На Севере — малыш». Это не просто программа поддержки семей, а полноценный комплекс мер, направленный на создание комфортных условий для формирования и развития семей.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, первое пространство на базе учебного учреждения, созданное в рамках проекта «На Севере – малыш», реализуется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До конца этого года аналогичная комната появится в Мурманском арктическом университете в рамках всероссийского проекта «Помоги маме учиться».

Проект включает в себя: всестороннюю поддержку репродуктивного здоровья, создание удобной инфраструктуры для будущих родителей, комплексную помощь в планировании семьи.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области, рассказывает о том, как развивается проект, на кого он рассчитан, как молодым семьям можно получить поддержку в воспитании малышей, подводит первые итоги реализации программы поддержки семей.