Сергей Мякишев: о реализации проекта «Курс на Север»

В мае исполняется год проекту «Курс на Север», который был запущен по поручению губернатора Андрея Чибиса. Проект помогает людям, которые готовы переехать в Мурманскую область, чтобы здесь жить и работать.