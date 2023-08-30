Сергей Мякишев: о реализации проекта «Работа рядом»

Проект «Работа рядом» реализуется в нашем регионе в рамках стратегического плана «На Севере – жить». С его помощью осуществляется поиск работы для жителей Мурманской области, стабилизация ситуации на рынке труда и повышение доходов населения.