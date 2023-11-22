Сергей Мякишев: о том, как государство помогает будущим и молодым мамам, а также заполярным семьям с детьми.

В конце осени в России отмечают очень тёплый праздник — День матери. Он собирает семьи за одним столом и дарит повод сказать слова любви самому дорогому человеку. Торжество справляют в последнее воскресенье ноября, в 2023 году это 26-е число.

В честь Дня матери проходят торжественные концерты, в которых часто принимают участие дети. Дочери и сыновья читают любимым мамам со сцены стихи, исполняют музыкальные и театральные номера. Кроме того, в школах и детских садах заранее ведётся подготовка к знаменательному дню. Среди воспитанников проходят творческие конкурсы, и так на свет рождаются сотни работ, посвященных маме и семье.

Поэтому сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области, рассказывает о том, как государство помогает будущим и молодым мамам, а также заполярным семьям с детьми.