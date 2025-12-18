День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.25 12:00
Сергей Мякишев: про долговременный уход
Как помочь близкому, когда собственных сил не хватает? В Мурманской области работает система долговременного ухода для пожилых людей и тех, кому невозможно справляться с повседневными бытовыми вопросами самостоятельно. Это не формальные социальные услуги, а полноценная помощь, которая позволяет человеку остаться в родном доме и жить достойно.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области, рассказывает о том, как в нашем регионе помогают родственникам научиться правильному уходу за подопечными, и о специальной технике для них.
Комментарии
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
