Сергей Паволин пристально присматривается к представителям властных структур региона

В 2021 году в Мурманской области появился новый глава прокуратуры. После назначения на должность Сергея Паволина, в регионе начались расследования в отношении представителей властных структур разных уровней: мэров, депутатов областной Думы и городских советов. Работа прокуратуры значительно усилилась. И в этой кампании, направленной против коррупции, безусловная заслуга Сергея Владимировича.

Одним из первых под подозрение попали депутаты мурманского горсовета. Один из них - Виктор Хабаров. У него обнаружили дом и фирму в Болгарии, которые депутат в своих финансовых отчётах никогда не указывал. Второй - Виталий Кириллов, народный избранник, не указал в декларации один из счётов, по которому проходили крупные суммы непонятного происхождения. И если Хабарова горсовет отстоять смог, он отделался лишь дисциплинарной ответственностью, то Кириллова через суд лишили мандата. Впрочем, пока решение в законную силу не вступило.

Затем - ситуация с Олегом Самарским, бывшим мэром Оленегорска, теперь депутатом областной Думы. Он отдал муниципальное жильё в коммерческий найм собственному сыну, хотя тот на это права не имел. Сейчас дело расследуется.

Показательна история Ирины Самариной, экс-главы Зеленоборского. Ей пришлось уйти в отставку по подозрению в нарушении антикоррупционного законодательства. А на прошлой неделе прокуратура заинтересовалась Сергеем Кузнецовым, главой Печенгского муниципального округа. Он, как выяснилось, сам себе выписывал премии. Надзорное ведомство потребовало деньги, полученные по такой схеме, вернуть в бюджет. Ну, и, наконец, сейчас в областном суде рассматривается требование прокуратуры отменить несколько нормативных актов мурманского городского Совета депутатов, которые, по мнению надзорного ведомства, также нарушают антикоррупционное законодательство. В частности, один из пунктов, по которому глава администрации может принимать на работу или увольнять сотрудников лишь после согласования решения с Советом депутатов.

И это далеко не все случаи деятельности прокуратуры Мурманской области, направленной на борьбу с проявлениями коррупции. Такая активная работа началась именно после появления в регионе Сергея Паволина.

В будущем антикоррупционная борьба, мы уверены, только усилится. Телеканал «Арктик-ТВ» продолжит следить за тем, как будут развиваться события.