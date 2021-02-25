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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.21 19:30

Сергей Репин реализовал свою мечту через 30 лет!

12 марта в областном театре кукол стартует премьера спектакля «Несколько дней из жизни господина Мольера». Эта постановка станет частью большого творческого вечера, посвященного юбилею артиста Сергея Репина.

«Несколько дней из жизни господина Мольера» - дебютный спектакль для Сергея Репина в качестве режиссера-постановщика. Он более 30 лет мечтал сделать эту постановку. Со времен, когда впервые сыграл в ней, учась в институте.

Сергей Репин, актёр Мурманского областного театра кукол: «Я там играл деда. Спектакль был полностью в живом плане, кукол не было. И уже много, много лет я носил такую мысль, чтобы сделать на свой творческий вечер этот спектакль. Исполняя практически все роли».

Этот спектакль поставлен по роману Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Роли персонажей из произведения писателя исполняют 8 кукол, а живая игра актеров дополняет историю реалистичностью.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Кроме того, что он замечательный актёр, он ещё уникальный конструктор по куклам. Многие куклы, которые вы видите на сцене, сделаны его руками и они работают до сих пор. Вообще, кукол около 400. Представляете, какой он плодовитый мастер. А конструктор кукол – очень-очень редкая профессия. Поэтому мы очень его ценим».

По признанию артиста, этот творческий вечер будет третьим в его карьере. За годы творческой деятельности он участвовал во многих постановках, играл разных героев. И желание выходить на сцену не пропало, но теперь ему интересны определенные роли.

Сергей Репин, актёр Мурманского областного театра кукол: «С маленькими спектаклями уже стало скучновато. Поэтому сейчас мне больше хочется играть такие вещи. Как недавно у нас прошла премьера спектакля «Эшелон», «Маленькие трагедии» Пушкина, сейчас Булгаков. Уже тянет туда».

Творческий вечер актёра мурманского театра кукол Сергея Репина состоится уже 12 марта в 19 часов премьерой спектакля для взрослых «Несколько дней из жизни господина Мольера».

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