Сергей Ридзик, заслуженный мастер спорта России, призывает россиян поддержать наших спортсменов на Олимпиаде

Уроженец Мончегорска, а ныне член олимпийской сборной Сергей Ридзик, обратился к жителям Мурманской области с призывом поддержать спортсменов нашей страны.

Четыре года назад в олимпийском Пхенчхане Сергей произвёл фурор в ски-кроссе. Он стал первым из россиян, кто оказался на победном пьедестале, выиграв «бронзу».

Напомним, 4 февраля состоится открытие XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.