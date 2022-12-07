Сергей Рыжиков: итоги первого года участия Мурманского морского рыбного порта в Национальном проекте «Производительность труда»

Вот уже 11 месяцев в Мурманском морском рыбном порту реализуется Национальный проект «Производительность труда». Помимо наладки и оптимизации производственных процессов предприятие активно занимается развитием культуры непрерывных улучшений, включающую в себя ряд различных направлений, которые затрагивают социальную, культурную и корпоративную стороны функционирования коллектива.

В ноябре ММРП начал активную фазу своей реализации проект по визуализации. В зданиях порта появились тематические плакаты, рассказывающие об успехах сотрудников. Помимо этого, на проходных предприятия размещены тейбл-тенсы акции «Идея ММРП», где любой желающий может оставить своё мнение о работе порта и предложить пути решения.

«Мы готовы к изменениям и активно работаем над их внедрением. Важно, что процесс уже запущен, а это значит, что порт совсем скоро откроет новую страницу в своей истории», - комментирует итоги участия в проекте администратор проекта «Производительность труда» Сергей Рыжиков, который сегодня стал гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Он расскажет о том, на что нацелен Национальный проект «Производительность труда», как он уже реализуется, какие первые результаты от участия в проекте и как коллектив предприятия откликнулся на него.