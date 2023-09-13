Сергей Саенко: о работе коллектива Мурманской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, кто, что и зачем там исследует

В следующем году Мурманская лаборатория судебной экспертизы Минюста России отметит 60-летний юбилей.

А вы знаете, чем занимаются её сотрудники? Они проводят различные экспертизы и исследования! Например, автотехнические, товароведческие,

строительные, психологические, лингвистические и почерковедческие.

А на каком оборудовании можно это всё сделать? Какие уголовные дела помогают раскрывать эксперты? И правда ли всё то, что показывают в современных детективных сериалах?

На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» сегодня ответит директор Мурманской лаборатории судебной экспертизы Минюста России Сергей Саенко.