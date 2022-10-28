Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России

Как отметил глава Минобороны, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется. Он отметил, что подготовке мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции уделяется особое внимание.