День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.22 19:30
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России
Как отметил глава Минобороны, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется. Он отметил, что подготовке мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции уделяется особое внимание.
По его словам, в пятницу завершена отправка граждан, призванных по частичной мобилизации.
Военкоматы продолжат набор только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.
Как отметил глава Минобороны, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется. Он отметил, что подготовке мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции уделяется особое внимание.
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Последние комментарии
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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