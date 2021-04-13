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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.21 19:30

Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом на Северный флот

Глава Минобороны проинспектировал пункт базирования атомных подводных лодок в Гаджиево и проверил ход благоустройства военного городка.

Укрепление обороноспособности страны – важнейшее направление деятельности государства. Границы должны быть неприступны со всех сторон, в том числе и в Арктике. Для этого Северный флот оснащается современной военной техникой, которую можно применять при суровом климате, активно проводится боевая подготовка, ведутся разные исследования. Об этом сообщил во время рабочего визита в наш регион министр обороны Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ генерал армии: «Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике. В целом обстановка в регионе остаётся сложной, между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям».

Чтобы Россия могла противостоять другим государствам в Арктике, необходимо постоянно обновлять и совершенствовать военное оборудование. Сергей Шойгу проинспектировал пункт базирования атомных подводных лодок. В рамках гособоронзаказа здесь возводят новые причалы, два из которых уже построены. Сейчас возле них стоят атомные подводные крейсеры. Шойгу поднялся на борт одного из них.

Так же Сергей Шойгу осмотрел авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и побывал в военном городке, где главе военного ведомства показали новые дома для моряков - их должны сдать до конца этого года.

 

 

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