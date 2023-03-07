Сергей Шойгу раскрыл некоторые подробности строительства новой подводной лодки «Кронштадт»

В Национальном центре управления обороной под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Помимо прочих тем Шойгу раскрыл некоторые подробности строительства большой подводной лодки «Кронштадт», которая войдёт в состав Северного флота. Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр», новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность, подчеркнул глава Минобороны.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Экипаж насчитывает 35 человек.