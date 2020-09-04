Сергей Шойгу рассказал, когда состоится Географический диктант в этом году

Министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу выразил надежду, что ничего не помешает организовать масштабное событие 29 ноября. Причём, состоится диктант не в онлайн-, а в очном формате.

За прошедшие пять лет участниками диктанта стали более миллиона человек. А в прошлом году его писали в 107 странах мира на 5469 площадках. Мурманск - не исключение.

Традиционно в диктанте ряд вопросов имеют региональную специфику