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День за днём с «Арктик-ТВ»01.02.18 19:30

Сергей Сомов, глава Ковдорского района, верит в будущее муниципалитета

Ковдор может стать территорией опережающего социально-экономического развития. О перспективах отдаленного района Мурманской области глава муниципалитета Сергей Сомов рассказал на встрече с  губернатором Мариной Ковтун.

Руководить Ковдорским районом Сергей Сомов  начал 4 месяца назад, но, как местному жителю, ему все проблемы знакомы. Улучшать жизнь северян глава муниципалитета предлагает, меняя финансовую политику района. Муниципалитет намерен участвовать во всех региональных программах, максимально использовать возможности, предоставляемые федеральными фондами, а также активно задействовать представителей бизнеса.

В планах на ближайшие три года – открытие территории опережающего социально-экономического развития. Уже до конца этого года в Ковдоре должна открыться слюдяная фабрика. Чтобы максимально использовать минеральные богатства территории и привлечь инвесторов, совместно с Кольским научным центром идёт разработка карты месторождений полезных ископаемых района.

- Не секрет, что у нас большие запасы слюды, которая пока завозится в Россию из Мадагаскара, - отметил Сергей Сомов, глава Ковдорского района. – Мы уже с руководством Ковдорского ГОКам обсуждали это направления деятельности, будем предлагать это месторождение для добычи слюды.

 

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