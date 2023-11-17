Сергей Захаров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: можно ли после инсульта вернуться к нормальной жизни

Кто такой анестезиолог-реаниматолог? В этом выпуске программы «МедПросвет» Сергей Захаров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, рассказывает о своей работе, о том, чем анестезиолог отличается от реаниматолога и почему обычно обе эти функции выполняет один и тот же специалист.