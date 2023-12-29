Сергей Згазинский, астролог – «против» РАН, или Началась новая эпоха Водолея, Россия получает большую мощь и возможности

Осторожность в этом году следует соблюдать Рыбам, Близнецам, Девам и Стрельцам. А те, кто родились в конце знаков Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея – получат огромный прилив сил и возможность чего-то добиться.

Программа «Знаки 2.0» выходит в эфире телеканала «Арктик-ТВ» чуть ли не с самого зарождения редакции. Её популярность не угасает с годами, а бессменный ведущий Сергей Згазинский всегда ответственно подходит к каждому вопросу телезрителя, давая советы согласно персональной звёздной карте, которая называется натальной.

Сергей Згазинский, астролог, ведущий программы «Знаки 2.0»: «У нас, кстати, есть один астролог известный - Роман Броль. Он написал диссертацию в своё время под именем Денис Куталев и дал там определение астрологии. Он пишет, что астрология – это система знаний, которая изучает корреляцию между событиями на небе и на земле».

Согласно недавним публикациям СМИ о том, что РАН признала астрологию лженаукой, можно было бы задуматься о закрытии программы и всей этой деятельности, но Сергей Михайлович не унывает. Признаётся, что такие высказывания слышит не впервые.

Сергей Згазинский, астролог, ведущий программы «Знаки 2.0»: «Лженаукой астрология называлась лет 70 назад всегда. Откройте Большую советскую энциклопедию, там все написано по этому поводу. Эта научная картина мира, которая существует, она не может предполагать, что существует астрология. Потому что в этой картине мира существуют четыре вида взаимодействия: сильная и слабая ядерная, электромагнитная и гравитационная. Астрология туда никаким боком не входит».

По словам нашего звездочёта, даже швейцарский психолог и психиатр, основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг в своей работе прибегал к помощи астрологии.

Сергей Згазинский, астролог, ведущий программы «Знаки 2.0»: «Вот, что он пишет по этому поводу: «В случае с затруднительными психологическими диагнозами, я всегда прибегаю к помощи гороскопа. И откровенно должен признаться, что часто астрологические сведения и показания гороскопа мне приносили большое облегчение в работе».

Что ж, верить звездам или нет – личное дело каждого. Однако, в этот раз мы всё равно расскажем вам, каким, согласно звёздному небу, будет 2024 год.

Началась новая эпоха Водолея, который несёт раздвоение, раскол, как два потока воды в кувшине этого знака.

Сергей Згазинский, астролог, ведущий программы «Знаки 2.0»: «Кроме того, очень большая планета, которая учёными не считается планетой, а считается планетоидом, а у нас это планета называется Плутон. Она переходит из знака Козерога в Водолея. Плутон – это показатель огромных сил, энергии и мощи. А знак Водолея всегда ассоциировался с Россией. Поэтому Россия получает большую мощь и возможности».

Осторожность в этом году следует соблюдать Рыбам, Близнецам, Девам и Стрельцам. А те, кто родились в конце знаков Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея – получат огромный прилив сил и возможность чего-то добиться.

Отметим, что подробный гороскоп для каждого знака зодиака был в эфире последней в уходящем году программы «Знаки 2.0». Посмотреть её можно на сайте нашего телеканала.