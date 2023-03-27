Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова: цель родившихся под знаком Близнецы непонятна, или Все люди по-разному устроены

Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.

Полина

Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы