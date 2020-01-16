Сергей Животов, моряк с сухогруза «ESER», скончался в Кабо-Верде

В Кабо-Верде после продолжительной болезни скончался один из моряков, задержанных по подозрению в контрабанде кокаина на борту сухогруза «ESER».

Благодаря адвокату и представителям дипмиссии Сергея Животова с недомоганием, перевели из тюрьмы в городскую больницу на лечение. Моряку удалось организовать индивидуальное питание, благодаря которому ему временно стало лучше. Но этих мер оказалось недостаточно. Мужчина скончался в больнице города Прая в ночь со вторника на среду.

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер, следивший за ситуацией в Кабо-Верде, принёс соболезнования родным и близким Сергея Животова.

Напомним, моряки были задержаны в феврале 2019 года по подозрению в перевозке контрабанды кокаина. Сейчас они ожидают суда.