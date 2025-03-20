Серию краж строительных инструментов совершил житель Оленегорска

Подозреваемый 47-летний житель Оленегорска ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

К моменту задержания мужчина украл из магазина на Ленинградском проспекте Оленегорска, а затем продал инструментов на сумму более 20 тысяч рублей.

Подозреваемый 47-летний житель Оленегорска ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.