Сертификат фальшивый, а срок может быть реальный

Сотрудники полиции напоминают северянам об ответственности за изготовление и использование поддельных сертификатов о вакцинации.

В связи с сложной коронавирусной ситуацией в России, мошенники стали продавать поддельные прививочные сертификаты.

Денис Колесников, начальник Управления организации дознания УМВД России по Мурманской области:

- Текущее российское законодательство предусматривает уголовную ответственность как в отношении лиц, изготавливающих подложные документы, так и в отношении лиц использующих их.

Хотелось бы обратиться к жителям Мурманской области: не стоит прибегать к различным онлайн-площадкам, приобретать указанные мной подложные сертификаты, поскольку в случае установления данного факта вы будете подлежать уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Законодательством предусмотрено лишение свободы до 2-х лет. В настоящее время на территории Мурманской области подобных правонарушений не зарегистрировано. Сейчас полиция проводит активную профилактику преступлений такого рода. Правоохранители также ведут интернет-мониторинг для выявления и блокировки сайтов, предлагающих прививочные сертификаты без проведения медицинского осмотра.