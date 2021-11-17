Сертификат о вакцинации, медотводе и перенесённой болезни смогут получить северяне, не зарегистрированные на госуслугах

Бумажный вариант выдадут в МФЦ.

С 16 ноября в МФЦ Мурманской области можно получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесённом заболевании. Важно, что эта услуга актуальна только для тех, у кого нет подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги». Если же она есть, то сертификат можно сформировать и распечатать самостоятельно. При обращении необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность или личность его представителя. Загранпаспорт предъявляется в случае, если вам требуется экземпляр сертификата на английском языке.

Также желательно предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета - СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, что существенно облегчит поиск сертификата в базе данных.