Сертификат о вакцинации от COVID-19 перевели на английский

Сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса стал доступен на портале госуслуг на английском языке.

Изначально в сертификат автоматически добавлялись данные российского паспорта. Теперь QR-код будет формироваться и с указанием данных загранпаспорта, при условии, что они добавлены пользователем в «личный кабинет». В теории такое нововведение пригодится для поездок заграницу. На практике - не так все просто. Не все государства признали вакцинацию отечественными препаратами. Поэтому для поездки в ряд стран даже привитым россиянам всё равно потребуется ПЦР-тест.