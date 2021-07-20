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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.21 19:30

Сертификаты на переселение оказались агитбумажками

К нам обратились горожане, которые ещё в бытность мэром Алексея Веллера получили от градоначальника сертификат на переселение. Многие из них до сих пор хранят заветные бумажки, на деле оказавшиеся пустыми обещаниями.

Дом №42 на улице Зелёной создаёт впечатление ветхого и ненадёжного строения, по сути, это – барак. Прямо напротив подъезда каждое лето собирается огромная лужа, всё из-за годами нечищеной канализации. Зимой же добраться до дома – тоже задача не из лёгких, так как снег здесь не убирают. Сырость, грызуны, сгоревшая проводка, «поплывшие» стены и пол – в порядке вещей.

Пенсионерка Валентина Середенко живёт в доме уже 15 лет. В 2016 году она,  как и многие обитатели «деревяшек», получила сертификат на переселение за подписью тогдашних руководителей  города – Алексея Веллера и Андрея Сысоева.

Валентина Середенко, жительница дома №42 на ул. Зелёная: «Получили сертификат, получили ещё лет 10 назад, а может, и больше. Обещали, но до сих пор так и живём».

Валентине Анатольевне практически каждую ночь приходится убирать с пола куски обвалившейся штукатурки. А во время дождя или снега квартиру на втором этаже регулярно заливает - крыша дома тоже уже ни на что не годится.

Валентина Середенко, жительница дома №42 на ул. Зелёная: «Потолки супятся, вчера камни на голову падали… Течёт, тазик стоит круглый год, как дождь, то начинает лить с потолка».

Как нам рассказали жители, в таких домах до сих пор есть коммунальные квартиры на несколько семей. Пенсионерам приходится делить жилплощадь с весьма асоциальными гражданами.

Ирина Волкова, жительница дома №42 на ул. Зелёная: «Напротив квартира, мальчику 17 лет. Интернат рядом, и там человек 15, и все у него сейчас. Он в отпуск уехал вчера, а так в подъезд вообще не выйти. Там и курят они что-то. Не знаю, что они там курят, но не сигареты, пьют постоянно… В подъезд вообще не войти».

Ирина Николаевна живет здесь с 1982 года, переселить её обещали ещё в советское время. Сейчас же женщина вынуждена соседствовать с грызунами, её постоянно терроризируют крысы, которые лезут в квартиру сквозь гнилые половицы.

Ирина Волкова, жительница дома №42 на ул. Зелёная: «С отпуска боимся домой возвращаться. Года четыре, наверное, назад дочка звонит: «Я не знаю, как вы приедете. Я, - говорит, - утром встаю, а там такие лошади на столе!». Мы и клей покупаем, и крысоловки, и мышеловки… Полы все проваливаются, там уже стелим блоками разными».

Дом №56 на улице Мурманской находится в несколько лучшем состоянии. Тем не менее здание, построенное в послевоенные годы пленными немцами, обещали расселить ещё несколько лет назад. В 2016 году местный житель Алексей Косаревский тоже получил сертификат на расселение, подписанный Андреем Сысоевым и Алексеем Веллером. Когда мужчина поинтересовался у теперь уже депутата Госдумы Веллера, каков статус сертификата, то получил любопытный ответ.

Алексей Косаревский, житель дома №56 на ул. Мурманская: «Он сказал: «Это просто бумажка». Когда я ему сказал, что мужчина должен держать слово, то получил, так сказать, ответную оплеуху:  «Мужчина должен купить квартиру». Так я же купил квартиру здесь в 1998 году, когда был кризис, это – всё, что у меня осталось. Вот, я человек детдомовский, за эту квартиру я буду драться».

Надежды жители аварийных домов возлагают лишь на нынешнюю администрацию города Мурманска, которая может помочь решить квартирный вопрос северян.

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