Сертификаты на социальные выплаты для улучшения жилищных условий получили 37 мурманских семей

В рамках подпрограммы «Жильё» государственной программы Мурманской области «Комфортное жильё и городская среда» часть затрат для улучшения жилищных условий молодых семей берут на себя регион и муниципалитет.

Сегодня сертификаты получили семьи, достигшие возраста 36 лет. Это стало возможным после расширения условий программы – с 2022 года семьи, возраст супругов в которых превысил 35 лет, не исключаются из списка участников, как было ранее.

В этом году улучшить жилищные условия с помощью социальных программ смогут 88 молодых и многодетных семей.

Анна Забовчук, получатель сертификата: «Это для нас долгожданное событие, этим сертификатом бы будем закрывать ипотеку».