Сертификаты на жильё превратились в сувенирные открытки

В редакцию «Арктик-ТВ» продолжают поступать звонки от горожан, которые во бытность мэром Алексея Веллера получили сертификаты на переселение. Красочные документы фактически оказались ничего не значащими сувенирными открытками, которые десятилетиями хранят мурманчане.

В 2016 году аварийную «деревяшку» на улице Полярные Зори, 32 снесли после пожара, рассказывает жительница Мурманска Галина Довбня. Тогда по этому адресу проживала дочь Галины, девушку переселили в квартиру маневренного фонда.

Галина Довбня, жительница г. Мурманска: «Там у меня дочь жила год или два, потом у нас случилась беда. И тогда нам обещали сразу дать в 2019 году, потом в 2021-ом, а потом сказали, что в 2024 году».

Как горькое напоминание о череде страшных событий в папке среди бумаг у Галины Ивановны до сих пор хранится сертификат о расселении из ветхого жилья за подписью Алексея Веллера и Андрея Сысоева.

Похожая история произошла с жителями аварийного дома на улице Марата, 10. После июньского пожара люди также лишились не только крыши над головой, но и имущества.

Ирина Кулакова, жительница г. Мурманска: «Если бы мы получили квартиру или манёвренный фонд, возможно, пожара бы не случилось, люди бы не пострадали».

Анна Латифуллина также ждала переселения из «деревяшки», в которой она проживала с родителями. Потеря квартиры стала настоящим ударом для их семьи.

Анна Латифуллина, жительница г. Мурманска: «Через 12 дней после пожара, учитывая все наши походы по инстанциям, он умер от инфаркта».

Сколько ещё в столице Заполярья из-за пустых обещаний прежних руководителей Андрея Сысоева и Алексея Веллера поломано судеб, остаётся только догадываться.

Цветные сертификаты, бережно хранимые северянами, теперь больше кажутся насмешкой.