271 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+81), Кандалакшском районе (+44) и Мончегорске (+32).

Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, что позволит избежать очередей при их проверке, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Напомним, в Мурманской области посещать общественные места, а также точки общепита, сауны, бани и торговые центры можно так же только при наличии QR-кода о вакцинации, справках о перенесенном заболевании или медотводе. Паспорт лучше всегда иметь при себе, но по факту его просят предъявить крайне редко.

Получить QR-код можно в МФЦ, а также скачать его из приложения сайита «Госуслуги».