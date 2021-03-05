День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.21 19:30
Сервис «Amazon Prime» поделился первым трейлером нового боевика «Без жалости»
Главную роль в фильме исполнил Майкл Б. Джордан, а режиссёром стал Стефано Соллима. Вы правомерно спросите, а причём здесь Мурманск?
Дело в том, что в основе сюжета лежит одноимённый роман писателя Тома Клэнси. Главный герой картины — морской пехотинец Джон Кларк, у которого убивают жену. Мужчина решает отомстить русским наёмникам, которые это сделали и узнает, что один из киллеров находится в Мурманске.
Премьера фильма состоится на сервисе «Amazon» 30 апреля. Впрочем, увидеть знакомые северные пейзажи в трейлере ленты нам не удалось. Если Мурманск и покажут в боевике, то, скорее всего, это будут декорации или вообще другой город, который банально выдадут за столицу Кольского Заполярья.
Комментарии
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Последние комментарии
Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
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Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
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