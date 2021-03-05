Сервис «Amazon Prime» поделился первым трейлером нового боевика «Без жалости»

Главную роль в фильме исполнил Майкл Б. Джордан, а режиссёром стал Стефано Соллима. Вы правомерно спросите, а причём здесь Мурманск?

Дело в том, что в основе сюжета лежит одноимённый роман писателя Тома Клэнси. Главный герой картины — морской пехотинец Джон Кларк, у которого убивают жену. Мужчина решает отомстить русским наёмникам, которые это сделали и узнает, что один из киллеров находится в Мурманске.

Премьера фильма состоится на сервисе «Amazon» 30 апреля. Впрочем, увидеть знакомые северные пейзажи в трейлере ленты нам не удалось. Если Мурманск и покажут в боевике, то, скорее всего, это будут декорации или вообще другой город, который банально выдадут за столицу Кольского Заполярья.