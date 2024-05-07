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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.24 19:30

Сестрички, спасающие жизни северян

Эти женщины делают работу, направленную на лечение и спасение людей. Сегодня, в преддверии профессионального праздника, были подведены итоги конкурса, который проводили среди медработников первичного звена.

Труд медсестер ценит каждый врач. Они не просто помощники, а полноценные партнёры в работе с пациентами. Направлений их деятельности множество. Всё знать и всё уметь – залог успешного лечения северян.

Татьяна Мельникова, главная медицинская сестра Мурманской областной больницы: «Медицинская сестра выполняет свои задачи, иногда даже не связанные с врачами. И у неё есть свои мероприятия, которые она должна провести. Например, уход за пациентом, выполнение врачебных назначений, профилактика заболеваний. Всё это делает медицинская сестра. И больше всего общается с пациентом медицинская сестра».

Нельзя не отметить, что дефицит кадров в этой профессии по-прежнему острый. Но в этом году всё может измениться. В нашем регионе стартовала федеральная программа «Профессионалитет».

Татьяна Мельникова, главная медицинская сестра Мурманской областной больницы: «Объединились мурманский и кольский медицинские колледжи, медицинские организации Мурманской области. Мы будем учить студентов сразу зная, на какие рабочие места они придут. Мы будем готовить специалистов уже на конкретные рабочие места. Около 200 выпускников мы будем ждать через два года на территории нашей Мурманской области».

В рамках празднования профессионального праздника Дня медсестры, который состоится 12 мая, в Мурманске были подведены итоги конкурса среди действующих медицинских работников нашего региона. В этом году более 40 медсестер приняли в нём участие, но до финала дошли 10 лучших. Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области – министр здравоохранения Мурманской области: «Служба наиболее востребованная, причём не только в количественном смысле. У нас более 6 тысяч работников со средним медицинским образованием, более 4 тысяч - медсестёр. От себя лично хотел бы поздравить коллег с профессиональным праздником. Пожелать в это непростое время, прежде всего, здоровья. Потому что, пропуская боль пациентов через себя, безусловно, это сказывается на самих медработниках. Мира и любви в семьях!».

Лучшим сотрудникам первичного звена за самоотверженный труд и преданность профессии вручили награды правительства Мурманской области и регионального Министерства здравоохранения.

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