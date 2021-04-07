Сеть магазинов медтехники и ортопедии «Ортолаб» празднует свой 10-летний юбилей

В гостях у юбиляра побывали съёмочная группа телеканала «Арктик-ТВ».

Магазин медтехники с улиткой на логотипе начал свой путь в 2011 году с маленькой розничной точки. Теперь «Ортолаб» – сеть современных салонов в Мурманске и области, где можно приобрести медтехнику, товары для здоровья, красоты и комфорта, а также сертифицированные ортопедические изделия европейского качества. Квалифицированные консультанты «Ортолаб» подберут нужный товар, расскажут о лечебном действии и способах использования.

В честь своего дня рождения до 11 апреля медтехника «Ортолаб» дарит ценные подарки всем постоянным и новым покупателям.

Татьяна Шмидт, покупатель: «Пришла мне смска от «Ортолаб», что мне начислены бонусные баллы на мою дисконтную карту. Пришла в магазин приобрести компрессионные чулки. Покупаю их только здесь, очень нравится качество».

Если вы задумались о покупке медицинской техники, товаров для профилактики и лечения– спешите в магазины «Ортолаб».

На правах рекламы.