Сеть молодёжных центров «Молодёжь51» празднует 30-летие

Организация уже много лет помогает юным мурманчанам самореализовываться, узнавать новое и, конечно, знакомиться и заводить друзей.

Сегодня объединение «Молодёжь51» состоит из десятка центров в Мурманске. Направления работы у них разнообразные: культурный досуг, креатив, творчество, спорт, волонтёрская и военно-патриотическая деятельность, психологическая и педагогическая помощь.

Три центра работают под брендом проекта «СОПКИ».

Егор Банишевский, директор муниципального учреждения «Молодёжь 51»: «Молодёжь Мурманска и Мурманской области, безусловно, очень открытая, интересная, доброжелательная. Пространства очень разные, и каждый по душе может найти себе то или иное дело. Можно получить психологическую поддержку, обучиться творческим компетенциям, проявить свою креативность. Можно наметить путь своей карьерной траектории. Во всём этом помогают центры, входящие в структуру «Молодёжь51».

В честь 30-летия во всех клубах организовали праздничные викторины и мастер-классы. В пространстве «СОПКИ» на базе Молодёжного центра гражданских инициатив гости участвовали в конкурсе «Поколение лидеров».

Эвелина Логвиненко, студентка, участник движения «Молодёжь 51»: «Мы основали «Вечеринку», собрали три колледжа и после этого наши студенты будут вместе сплачиваться, организовывать семинары и мероприятия».

Даниил Ищенко, студент, участник движения «Молодёжь 51»: «Мы придумали проведение квеста «Сила Конституции». Он направлен на правовое просвещение граждан. Квест очень объемный, рассчитан на 50 человек. Мы вязли серьезные точки: аппарат уполномоченного по правам человека, Дума, правительство, Мурманский областной суд».

Молодые мурманчане такой разнообразной и активной деятельностью вдохновляются. За год молодёжные центры посещают около 40 тысяч человек.

Кира Путило, студентка, участник движения «Молодёжь 51»: «Мы делаем этот мир чуть лучше, чем он есть на самом деле. Очень много вкладываем в это дело, свою душу, силы. При этом мы видим, как это сказывается на твоих согруппниках и людях, которые участвуют в активной жизни колледжа».

В финале праздника в каждом из центров составили «Капсулы времени» с напутствиями и добрыми пожеланиями для молодёжи 2035 года.