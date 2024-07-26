День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.24 21:00
Север - это судьба: «Андрей Владимирович мне говорит, что хватит умничать, выходи работать!», - Ольга Вовк
В новом выпуске проекта «Север - это судьба» ведущая «Арктик-ТВ» Александра Ретунская беседует с заместителем главы региона Ольгой Вовк.
О золотом часе, о маленьком принце и о фантастических проектах советских архитекторов, которые мечтали о том, что районы Мурманска будут накрыты куполами…
Заместитель губернатора Ольги Вовк рассказывает о том, почему она не любит мегаполисы, как «вредные вопросы» круто изменили её жизнь и других переломных моментах:
- Андрей Владимирович мне говорит: «Хватит умничать, выходи работать!».
Ольга Вовк делится с земляками и историей, как счастливый случай уберег её от авиакатастрофы.
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