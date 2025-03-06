«Север - это судьба»: как Элина Парамонова решилась переехать из столицы страны в Мурманск

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре градостроительства и благоустройства Мурманской области Элине Парамоновой.

Смотрите программу в эфире телеканала в пятницу, 7 марта, в 21.00, в субботу - в 19.00 и в воскресенье - в 18.30.

Из передачи вы узнаете, как девочке из Набережных Челнов удалось покорить Москву, а в 29 лет стать министром в Мурманской области.

Из архитекторов в чиновники, чем работа над мастер-планами городов увлекла нашу героиню и почему она согласилась переехать из столицы в Заполярье.

- Не скажу, что это решение так просто мне далось.

Новый глава регионального Минграда в проекте «Север - это судьба» смотрите в эфире, социальных сетях и на сайте телеканала «Арктик-ТВ».