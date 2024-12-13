Север - это судьба: Мария Чернышёва, председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области - о том, как сибирячка оказалась на Крайнем Севере

- Я начала сначала просто волонтёрить, - делится своими воспоминаниями Мария Сергеевна.

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» «Арктик-ТВ» расскажет о председателе комитета по молодёжной политике Мурманской области Марии Чернышёвой.

- Я начала сначала просто волонтёрить, - делится своими воспоминаниями Мария Сергеевна.

Какими судьбами сибирячка оказалась на Крайнем Севере? Как в работе ей помогает спорт? Какие деловые и человеческие качества позволили стать частью команды губернатора?

На эти и другие вопросы журналиста «Арктик-ТВ» отвечает Мария Чернышёва в программе «Север - это судьба».