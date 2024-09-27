День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.24 21:00
Север - это судьба: министр культуры Мурманской области Ольга Обухова - о тернистом пути к звёздам
Внучка, дочь и жена военнослужащего – она могла бы стать генеральшей, а стала министром культуры Мурманской области.
- Все говорили: «Что ты делаешь, куда ты летишь?», - вспоминает Ольга Обухова.
Через какие тернии пришлось пробиваться к звёздам и под какую песню засыпает её внучка, об этом поделится с телезрителями Ольга Обухова, министр культуры - героиня нового выпуска проекта «Север – это судьба».
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Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
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рамиз
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Хочу поехать добровольцы
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