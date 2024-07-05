Север - это судьба: Ольга Кузнецова мечтала стать директором танкового завода, а стала заместителем главы нашего региона

- Папа даже подарил мне модель танка, - вспоминает Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области.

Туризм, экономика, экология, дороги - вот лишь часть направлений, которые курирует Ольга Кузнецова в региональном правительстве.

- Все хотят нас где-то укусить, - с горечью отмечает она.

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» удивительная история о том, как выпускница из Ейска приехала покорять холодный Мурманск, встретила здесь свою любовь и нашла призвание.