Север - это судьба: Ольга Кузнецова мечтала стать директором танкового завода, а стала заместителем главы нашего региона

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о заместителе главы региона Ольге Кузнецовой. Смотрите программу в эфире телеканала уже сегодня, 5 июля, в 21.00, а также в субботу – в 13.00 и в воскресенье - в 18.30.