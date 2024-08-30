Север - это судьба: почему Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области, не ходит на родительские собрания в школу

Герой очередного выпуска проекта «Север - это судьба» министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова рассказывает о своей многодетной семье, подсобном хозяйстве и о редком названии карельской деревни. Через какие тернии пришлось ей пройти, прежде чем занять свой пост. Как учатся её дети и почему она не ходит на родительские собрания в школу.

- Все вопросы решает муж, - коротко ответила Диана Кузнецова.