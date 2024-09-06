День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.24 21:00
Север - это судьба: Сергей Мякишев - Учитель с большой буквы, художник-самоучка
В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы рассказывает о министре труда и социального развития Мурманской области Сергее Мякишеве
Как динозавру уцелеть в меняющихся условиях? Кто такие понаоставшиеся? Каково жить за двоих? На эти каверзные и многие другие вопросы прозвучат ответы от Сергея Мякишева, Учителя с большой буквы, художника-самоучки или, как он сам себя называет, каракуливеда.
- Я благодарен отцу за то, что мне переделалась хотя бы часть умения что-то выводить, - признаётся Сергей Мякишев.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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