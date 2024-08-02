Север - это судьба: Светлана Наумова - спортсменка, активистка... министр

Марафонская дистанция Светланы Наумовой – как из физкультурницы дорасти до министра спорта?

Воспоминания о мурманских коммуналках, первом рабочем дне в Долине Уюта и бесснежных зимах…

«Свой – чужой»? Как заслужить доверие спортивного сообщества и справится со стрессом?

В записной книжке героя очередного выпуска программы «Север это судьба» много олимпийских чемпионов. Встречайте Светлану Ивановну Наумову!